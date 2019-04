mit Jesus ... WUNDERbar

Jesus sagt…Das Ziel des christlichen Wandels ist, dass ihr kleine Christusse werdet6. Oktober 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare(Braut, Taube, Schaf = Seele des Menschen).Jesus begann… “Ja, da gibt es wirklich täglich schwierige Zeiten, wie du gesehen hast. Der perfekte Tag ist wirklich eine seltene Sache. Ich segne dich mit reichlichem Schutz und Ich schenke dir eine Ruhepause von dem Sturm. Aber es ist selten. Und Ich gewähre es dir, damit du den Schaden beheben und dich wieder in der Sonne aalen kannst, den Frieden tief aus dem Innern wieder an die Oberfläche kommen lassend. Das ist der perfekte Tag.“Es ist eine sehr kostbare Gnade, sich selbst Meinem vorausschauenden Plan für euer Leben zu überlassen.“Ihr könnt nicht leben ohne diesen Trost, so zerbrechlich seid ihr. Wie Ich auf jene Zeiten warte, wo Ich endlich Meine Dankbarkeit über euch gießen kann und euch einen winzigen Vorgeschmack der Freuden schenke, wie es ist, mit Mir im Himmel zu sein.“Das ist, warum Ich euch in dieser besonderen Art Gebet zu Mir rufe, eine Zeit der freudigen Vereinigung und einfach nur Einander genießen. Ich wollte dies heute für dich. Ich wollte dich erfrischen und deine Heilung und Reinigung in Gang setzen – nicht als eine schwierige Aufgabe, sondern vielmehr als eine fröhliche Feier.Ja, Ich liebe es, unsere Liebe zu feiern, sei es im Wald spazieren, an den Weinstöcken baumeln oder die Edelsteinminen auskundschaften oder auf unseren Pferden reiten. Alles ist so herzerfrischend für Mich und tröstet Mein Herz, im Wissen, dass du ausgeruht und geheilt ins Gefecht zurückkehrst.“Meine Bräute, Ich lasse euch nicht ohne Trost. Ich werde eure Herzen in Brand setzen, wenn ihr es zulassen werdet.“Dies ist, worum es im christlichen Leben geht… ‘Ihr sollt kleine Christusse werden.’ Schaut, ihr Alle kommt aus dem Herzen des Vaters mit einem perfekten Abdruck Seines Wesens, der in euer Wesen geprägt wurde. Ihr kamt in diese Welt, all das von dem Vater in euch tragend.“Aber ihr seid in die Verdorbenheit abgesunken, die ihre Auswirkung auf euch hatte, bis ihr Uns nicht mehr geähnelt habt. Er ist die Form, in welcher ihr erschaffen wurdet, aber die Welt nahm viel von jener Schönheit und zerstörte sie, bis ihr Ihm nicht mehr geähnelt habt.“Oh Meine Tauben, dies ist in er Tat ein schmerzlicher Prozess, weil der Gefallene vor euch in die Welt gekommen ist und das Umfeld so perfekt gestaltete, damit er eure Unschuld und Reinheit zerstören kann. Auf welch schreckliche Weise hat er das genommen, was gut und rein war und er plante euren Fall in die Grube der Trostlosigkeit.“Und hier trete Ich ein und ziehe euch aus dem stinkenden Morast dieser Welt heraus. Ich wasche euch in Meinem Blut und stelle eure Unschuld und Schönheit wieder her und Ich beginne mit der Umschulung, damit ihr Uns wieder ähnlich werdet. Es ist ein solch schmerzhafter und einsamer Prozess, aber er muss durchgeführt werden und da gibt es keinen anderen Weg als durch Entscheidungen und Konsequenzen, Leiden und Freude.“Ja, Mein Herz sehnt sich danach, euch jeden Tag Freude zu bringen. Und Ich versuche es, glaubt Mir, Ich versuche es. Manchmal, obwohl ihr es nicht beachtet, wandelt ihr direkt in Meiner Bestimmung, ohne es zu wissen.“Aber dann, wenn ihr eure dunkle Füllung hattet und euch nach Wahrheit und Licht sehnt, dann komme Ich, hebe euch hoch und drücke euch an Mein Herz. Ich verstecke euch in Sicherheit, bis ihr eure wahre Bestimmung findet.“Und Einige von euch – nun, in Wahrheit, ALLE von euch sind so entzückend. Oh wie Ich Mir wünsche, dass ihr die Schönheit sehen könntet, die eines Tages euch gehören wird, während Ich euch umgestalte. Ich wünsche Mir, dass ihr sehen könntet, wer ihr bestimmt wart zu sein. Aber Teil davon schließt das mit ein, zu wem ihr jetzt geworden seid und das ist ein hässlicher Anblick, denn nicht Alle können das ertragen. Wenn ihr aber einmal seht, wohin Ich euch bringe, wenn ihr einmal einen flüchtigen Blick in Meinen Spiegel erhascht, während ihr die absolut auserlesenen Gewänder tragt, die Ich speziell für euch gewoben habe. Wenn ihr einmal einen Blick darauf erhascht, werdet ihr verstehen, warum all das Leiden nötig ist.“Und bitte versteht, Ich nahm viel von jenem Leiden auf Mich Selbst auf Golgatha und was übrig ist für euch, ist das absolute Minimum von dem, was ihr tun müsst unter dem Einfluss Meiner ganz besonderen Gnade, um die Vollkommenheit zu erreichen, die Ich Mir in euch vorstelle.Wir werden zusammen auf den Klippen des Himmels sitzen und das glänzende Feuer beobachten, das vom Thron kommt. Wir werden auf den Seen segeln, auf die Berge klettern und in den Hängematten ausruhen, wo exotische Vögel leben, die ihre Jungen zu Mir bringen, um sie zu segnen. Wir werden uns mit den Löwen im Sand wälzen und spielerisch die Jungen einfangen… und wir werden den ganzen Weg lachen und taumeln.Dann, wenn Ich zu euch komme im Gebet und Meine Hand ausstrecke, nehmt sie und Ich werde den Rest erledigen. Ihr kennt die Regel bezüglich prüfen und erkennen, aber würde Ich euch eine Schlange geben, wenn ihr um einen Fisch bittet? Gewiss nicht. Besonders nachdem ihr lange und hart gekämpft und die Tricks des Feindes überwunden habt.“Ich weiß sehr wohl, wie hart diese Reise ist und Ich weiß auch genau, wie Ich eure Wunden heile und euch für die nächste Etappe stabilisiere. Ich weiß gut, wie Ich euch mit Meinen Kreaturen unterhalte, wie man die hohen Berge erklimmt und im Paradies ruht, um eure Seele zu erfrischen. Ich weiß gut, wie Ich euch forme und vorbereite, Meine Bräute. Kommt mit Mir. Erlaubt Mir, euch an Orte zu bringen, von welchen ihr niemals geträumt habt. Wenn wir dann zurückkommen, um den Prüfungen, die diese Erde mit sich bringt, gegenüberzutreten, werdet ihr gestärkt sein für die Schlacht.”