Menschen Kinder Gottes

Nach Juan de la Cruz (In: Dichos de Luz y Amor):Gott spricht: O ihr Menschen, womit haltet ihr euch auf?Was ist tut, ist Schall und Rauch und Wind: Besitz, Macht, Geltung, Wissenschaft - es vergeht in einem Jetzt und taugt zu nichts. Intelligenz? Das Gehirn wird zu Asche und alles Gelernte ist nichtig.Wo bleibt euer Herz? Bedenkt jetzt und immer wieder, was euer Herz euch sagt, sucht mich, euren Schöpfer -und ihr werdet das bekommen, was euch wahrhaft zusteht,nämlich mein ganzes Reich, da ihr meine Kinder seid …O bitte bedenkt dies immer wieder und immer wieder, ein Leben lang …Amen.Angelus Silesius:"Du denkst, du wirst noch wohl / Gott sehen und sein Licht; //Du Tor! Du siehst ihn nie, / siehst du ihn heute nicht!"Heute ! … Gott ! …… contemplatio …