Masken, C19 usw.

(Betr. eines Briefes v. e. mir bek. Person:...)Ihren Brief (betr. Maske) unterschreibe ich in praktisch allen Punkten. Danke für Ihre Zeilen.Bestätigen möchte ich als Theologe und Religionswissenschaftler, dass das Maske-Tragen oft eine Form der Versklavung in der Geschichte der Menschheit ist. Die Maske macht mundtot und ist wie ein Zaum, den man den Pferden anlegt, um damit zu gängeln und zu drangsalieren und einzuengen. -Wichtig: Sie erwähnen die Superreichen. Es sind Milliardäre wie z.B. Gates und Soros, die sehr viele Milliarden Dollar (1 Milliarde = tausendmal 1 Million!) besitzen. Davon gibt es weltweit viele, die zudem satanische Magie betreiben. Leider denken viele Mitmenschen, es gebe keine Magie. Das Gegenteil ist der Fall. Weltweit praktizieren viele Menschen, viele Millionen, Aberglaube und Teufelsanbetung. Darin spielen Gegenstände wie Maske, Schmuck u.a. Zeichen eine wichtige Rolle. Ferner sind sie oft in Untergrund-Gesellschaften organisiert und pflegen den Gedanken der Weltherrschaft, der Quasi-Allwissenheit, und beurteilen den Rest der Menschen als dumm. Sie erstreben eine Weltregierung mittels KI und Nano-Roboter, so dass die Untertanen - wir 'Normalen' - nichts davon merken.Ich werfe den Regierenden vor, sich in die Arme solcher Kreise zu geben, teils unwissend. Wissen wäre hier eine Not-wendende Forderung. -Ich schreibe hier sehr verkürzt.Ich möchte betonen, dass diese Zusammenhänge sehr ernst sind.Jesus ich vertraue DIR. Amen.Ewiger Vater, um Deines Geliebten Sohnes willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Amen.Gruß im Herzen JesuErhard.