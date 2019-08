Leute werden Arm, wegen Pflegeversicherungen...

Alle Reden von Greta... ,wegen Umweltschutz... :

Wenn die Kinder jetzt, wo sie sich eine Existenz aufgebauthaben , (geheiratet um die 40 Jahr alt sind) Kinder haben) , nun dieEltern Pflegebedürftig werden… ,dann ist Heutzutage , bei dem derzeitigen System , die Existenz dieser Familiegefährdet

Wer hat den Leuten nie erzählt , ihr müsst euch Fit halten um im Alter nicht so Früh in ein Pflegeheim zu kommen

, Denn die Kosten der Pflege sind derart Hoch (Aktienkurse sind wichtig!) das sie das, was sie gegebenenfalls, für ihre Kinder, erspart haben, nun drauf geht. Das schreckt viele ab und einige ziehen ins Ausland , raus aus Deutschland, aus diesem System der Schulden bringt und Existenzen vernichtet.Wer hat das bloß erfunden?……….Tja, viele Familien- Angehörigen haben alles ausgegeben , von der Hand in den Mund gelebt , kaum Ersparnisse anlegen können und dann kommt jetzt , wo sie es geschafft hatten, der Staat und sagt , so nun müsst ihr aber 650,- Euro mtl. Zusatz für die Pflege eurer Eltern zahlen …….. Und alles ist kaputt.Das wird noch schlimmer. Viele Kinder ziehen sich von den Eltern zurück , weil sie eben das befürchten . Sie erkennen , das es sinnlos ist ,eine Familie zu Gründen, weil sie , wenn die Familie dann aufgebaut ist und alles gut läuft, plötzlich mit der Zerstörung rechnen müssen, weil der Staat eiskalt nun sagt , ja wenn die Eltern mit 66 schon ins Pflegeheim müssen und der Pflegeplatz 2.400,- Euro kosten, und die Eltern kein Geld mehr haben , weil auch deren Rente nur 1700,- Euro im Monat ist, dann müssen, ab sofort, die Kinder ran und Bezahlen , das was fehlt.Wer dieses System so aufgebaut hatte, hat nicht weit genug gedacht. ())Denn Immer mehr 64- 70 jährige werde Pflegebedürftig , die Anzahl nimmt zu.Ein Grund ist auch: Weil viele dieser Eltern immer gesagt haben, Sport in Mord, ich gehe Spazieren und das war`s !Tja und jetzt zahlen die Kinder, damit die Eltern Pflege bekommen.Was ist eigentlich mit dem Ur- System Familien passiert??Frühen habe die Angehörigen die Eltern gepflegt , zuhause bis sie dann verstarben und sie Erbten dann ein Haus (z.B.) Heutzutage ist das gar nicht mehr möglich weil die Pflegekosten derart Teuer sind, das die Eltern ihr Wert-Vermögen in Geld um setzen müssen, um die Pflege zu bezahlen. Es sei denn es sind Reiche Familien..!Die Frage ist zu stellen warum zahlen Reiche nicht deutlich mehr für Pflegeversicherung, damit später die normalen Familien nicht zerstört werden.Die Kinder dann später kein Haus mehr Erben können, sondern sie müssen dann noch draufzahlen, weil die Eltern schon mit 67/68 ins Pflegheim müssen und dort möglicherweise noch 15- 20 Jahre Leben,Dann sind die Kinder Pleite und es Sterben dann alle, Weil die Belastung auch für die dann 55- 60 jährigen Kinder das Leben für Alle sinnlos geworden ist .Horror Pur !Schlimme Zustände in Deutschland , wo es immer heißt:Menschenwürde ist durch das Grundgesetz geregeltWo bleibt denn diese Menschenwürde, wenn Familien zerstört werden, weil die Eltern ihr erspartes in die Pflegeversicherung stecken musste und, dann auch noch das Haus verkauften mussten ßJa , das ist Horror Pur, was ich hier berichte und es gehört schon ein wenig Phantasie dazu, es so zu Denken, doch es steckt viel Realität dahinter.Hier muss schnellstens was passieren.