Kind sein in Gott

25 Jan 2019. - Der 25. eines jeden Monats ist Tag des Hl. Jesuskindes. - Heiliges Jesuskind segne mich. Amen . -Mk 9, 33 Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Hause war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs besprochen? 34 Sie aber schwiegen; denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. 35 Und er setzte sich, rief die Zwölf, und er spricht zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. 36 Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte; und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen: 37 Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf; und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.Wind und Rauch und Staub und Asche sind Ansehen und Ehre von uns Menschen. Hingegen Kind sein vor Gott, ein Leben lang, mit einem wahrhaftigen, ehrlichen, suchenden Herzen, sich führen und helfen lassen - das ermöglicht Leben in Fülle, ja in der Fülle Gottes ......... contemplatio ......