KFZ- Steuer Benziner , war ein Betrug ?

Die Benzinfahrenden ,seit 2008 , sollten einen Schadensersatz fordern , für zu Hohe Bezinpreise und Kfz.- Steuerzahlungen, in einer Sammelklage !





zudem durch die extrem niedrigen Diesel Preise…….

Benziner- Betrug des VW -Konzerns und anderer Konzerne?Diesel ohne KFZ-Steuern. Benziner zahlten zig Jahre Steuern !Frage:Muss der Staat hier einen Ausgleich zahlen oder die Auto Industrie ,die Betrogen hatte? Die durch diesen Betrug die Gesundheit über zig Jahre, von Mensch und Tier geschädigt hatte?Oder , zahle ich, demnächst, als Ausgleich, 5 Jahre keine KFZ- SteuerUnd stattdessen die Dieselfahrer Steuern, in der Höhe, wie ich sie 5 Jahre bezahlt hatte?Also Kfz-Steuer Nachzahlungen .en befreit waren ..Ich suche Gleichgesinnte, die ähnlich Denken und ebenfalls, als Betroffene, mit Benzin Fahrzeugen, die 10 Jahren Kfz—Steuern bezahlt hatten ( Diesel waren befreit !)Gem. Messungen des Staates über die Gemeinden, Städte und Bezirke, sind unzählige Schadstoffe in die Umwelt gelangt die Hoch gesundheitsgefährdend sind.Allein das sollte Ausreichen das:Entweder zahle ich ab sofort 5 Jahre keine KFZ -Steuer oderDer Staat zahlt eine Ausgleich 1000,- EuroIch weiß, das sich das wie Utopie anhört, doch , überlegt doch mal , als Benziner, wie hoch die KFZ -Steuern von 2008 bis 2018 waren und vergleicht das mit den Nicht- Steuern zahlenden Dieselfahren, was die an Geld gespart hatten,Ich meine . 1000,- Euro sind als Ausgleich immer noch sehr billig.Zudem fordere ich, ab Sofort, für alle Diesel, ebenfalls KFZ- Steuer, so lange , bis zweifelsfrei feststeht, das sie Umweltschonender wären.Ich Denke das kann 10 Jahre dauern.Ich meine , wir Benziner sollten uns endlich auch einmal Wehren !