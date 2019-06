K. K. ( SPD) teilte kräftig aus ..........

Was sagen uns und eigentlich noch die Partei-“Angestellten!“ Warum sollten wir sie wählen ?

Kennen die ihr Parteiprogramm nicht mehr oder haben sie es erst mal zur Seite gelegt ?

Wieso wird soviel gelabert, Schlafmützig agiert, Träge im Aussehen, Leer im Kopf erschienen zu viele …; deshalb kam K. K. auch so floppig daher und schreckte die Massen auf , die bisher auch eingeschlafen waren.Viele sagten, Der K. K. hat die SPD kaputt gesabbelt mit seinem Größenwahn, den ersten Todesstoß verpasst, was will dieser Junge K. K. mit einem anscheinenden Super- i Q ?!, wirklich ? Parteichef ? Es scheint so , mindestens aber Fraktionsvorsitzender.Nun ob das stimmt , weiß ich nicht, doch ich war irritiert was dieser „ kleine Mann“ da abzog und die gesamte Vorsitzenden-Riege der SPD blamiert ? . Eigentlich sollte K.K. eine eigene Partei gründen und die SPD verlassen, dann kann er ja das noch einmal tun und sich dann zur Wahl stellen, als Oppositionsführer einer Kleinen Partei wäre er willkommen, denn er ist auch ein guter Schauspieler, im Theater, des Bundestages und deren Sitzungen, das wäre ein Belebung!Also ran K.K. eine eigene Partei !