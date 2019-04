Jesuskind Gebet Contemplatio

20 Apr 2019In dem Film 'The Young Messiah' wird Jesu Kindheit dargestellt. Denken wir daran, dass Jesus auch als Kind bereits der Messiah (Messias; Christus) war, in Vollkomenheit wie er jetzt lebt bei und mit Gott. Denn der Himmel ist Heilig und unabhängig von Zeit-Abläufen.Wenn wir im Gebet das Jesuskind ansprechen, haben wir Teil an seiner kindhaften Demut, die geeignet macht, in lauterer Weise mit Gott zu reden ...Beten mit dem Jesuskind.Indem Jesuskind in mein Herz eintritt, und wenn ich dies in Lauterkeit glaube, ist damit mein Herz rein ......... contemplatio ......