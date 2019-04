Erweckt euer Herz und sagt: "Jesus ich vertraue auf dich."19. Juni 2008 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für die kleine Herde des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hörenDas sagt Der Herr YahuShua… Warum stehlt ihr von Gott? Wie kommt es, dass Ich euch gerufen habe, euch den Befehl erteilend und ihr bleibt still? Ihr sagt, dass ihr glaubt und Meine Liebe kennt, welche das Verständnis übersteigt… JETZT VERKÜNDET SIE!…Geliebte, die Zeit ist hier und ist bereits gekommen, wo Meine Diener aufstehen sollen. Habe Ich nicht Jedem von euch zugerufen und gesagt… ‚Diene Mir‘? Doch ihr zögert und beraubt euren Gott. Schaut, Ich habe zu Allen von euch gesprochen, bei vielen Gelegenheiten und Ich habe es auch in eure Herzen geschrieben, aber ihr zögert, ihr schiebt es hinaus, während ihr auf euren Händen sitzt und zu euch selbst sagt… ‚Morgen werde Ich Gott dienen und später werde Ich die Trompete zur Hand nehmen’… Ihr seid keine Wächter, aber für diese Aufgabe habe Ich euch heraus gerufen.Wisst ihr nicht, dass Einer, der mit Meinem Wächter im Bund steht, durch jene Verbindung auch ein Wächter geworden ist? Deshalb sprach Ich zu euch und sagte… ‚Geliebte, kommt und geht mit Mir bis hierher‘. Aber ihr habt geantwortet… ‚Wie weit?!‘ Und Ich habe gesagt… ‚Tut dies‘, doch was habt ihr getan? Wie kommt es, dass ihr zwar aufsteht, jedoch widerwillig? Wo ist die Freude am Dienen? Wo ist der Klang Meines Namen’s, der mit Kraft ausgesprochen wird?… Ruft Meinen Namen an und es wird euch gegeben werden!Geliebte, gebt den Armen und helft den Leidenden und gebt ihnen das Doppelte in Meinem Namen, im Namen, den Ich von Meinem Vater bekommen habe. Denn wie es geschrieben steht… Was auch immer ihr den Geringsten von Diesen tut, sage Ich euch, ihr habt es Mir getan und auch zur Unterhaltung der Engel.Deshalb frage Ich euch, wie viel mehr werdet ihr eurem Vater im Himmel geben, auch Dem Einen, der gesandt wurde?… Ja, Der Eine, der starb und auferstanden ist, Der Eine, dessen Leben ausgegossen wurde, damit ihr ewiges Leben haben könntet!Meine Diener, tut es oder tut es nicht, denn Liebe hat euch errettet… Sprecht es laut, indem ihr JA oder NEIN sagt. Dient Mir, wie Ich euch gerufen habe und tut es freudig, während ihr hinausgeht… Denn Ich bin mit euch und Ich werde für all eure Bedürfnisse sorgen… Seht, Ich habe dies schon getan.Das sagt Der Herr euer Gott… Wer wird für Mich gehen? Da ist keine Zeit mehr, zögerlich zu sein! Der Tag ist zu Ende und die Sonne geht unter über dem Zeitalter der Menschen…Meine Landwirte, geht hinaus und sammelt! Denn der Weizen ist schon gebündelt und wer ist fähig, sie zu lösen?! Weder Mensch noch Tier ist in der Lage… Seht, nichts in der ganzen Schöpfung ist fähig das zu trennen, was Der Herr zusammen gebunden hat!Geht deshalb hinaus und sammelt das Überbleibsel ein, ja jedes einzelne Korn, das zu Boden gefallen ist. Sammelt sie schnell ein, bevor der Sturm losgeht. Denn die Winde werden wehen, der Hagel wird herunterprasseln und der Regen überfluten, aushöhlen und wegwaschen… Das Feld wird in Trümmern zurück gelassen werden, in grosser Unordnung, unerkennbar für Jene, die einmal darüber geblickt haben.Und was ist mit dem, was übrig ist? Werden nicht die Vögel der Luft herunterkommen und sie verzehren und die Tiere des Feldes sie verschlingen, bis nichts mehr übrig bleibt von der Ernte? Denn die Zeit ist in der Tat gekommen und Ich werde Mein Wort jetzt berühmt machen! Mein Name soll auf der ganzen Erde widerhallen!… Schaut, die Hand Gottes wird ausgestreckt werden! Und Ich werde gewiss die Erde besuchen! ICH WERDE SIE HEIMSUCHEN! Sagt Der Herr euer Gott.Ich werde mit Meinem Zorn vorbeikommen und Ich werde als ein Sturm vorbeiziehen, als ein Wirbelsturm mit verzehrendem Feuer! Die Berge werden beben und Platz machen, wenn Der Heilige kommt, Er, der Meinen Namen trägt!… Seht, Seine Füsse haben gerade erst begonnen auf die Erde zu treten! Das Beben Seiner Fusstritte erschüttert die Erde! Der Atem aus Seinen Nasenlöchern wühlt die Tiefen auf!Seine Schafe werden der Schlacht überlassen, aber Keiner kommt ihnen zu Hilfe!… Schaut, Der Hirte kommt! Und Er wird einsammeln! Schaut, Er wird auch zurückkehren in Seiner Herrlichkeit! Und Er wird Alle zerstören, die Seinen Schafen geschadet haben!… Ja, sie Alle werden zertreten werden!In der Weinpresse Seines Zorn’s wird Er sie zertreten! Er wird sehr schnell sein und Keiner wird entkommen! Denn die Nationen haben gegen Mich gewütet und die Menschen lehnen ab, Meinen Namen zu rühmen!… Die Sünde aber halten sie hoch. Deshalb werden sie mit viel Geschrei zugrunde gehen, bis eine tiefe, schwere Stille sie zudeckt, wenn die Erde sich erhebt und sie verschlingt und die Ozeane sie wegspülen.Schaut, es wird in diesen Staaten, die ihr Kalifornien und Nevada nennt, beginnen. Denn sie sind geworden wie ein grosser Fluss… EIN FLUSS DER SÜNDE!…Eine unendliche Quelle voller Abscheulichkeiten, Mord und Zügellosigkeit! Sogar das, was Sodom und Gomorra getan hat, verblasst, verglichen mit dem, was sie hier hervorbringen!Deshalb Meine geliebten Diener, blast diese Trompete! Ruft den Massen auf jede Art der Kommunikation und über die Geräte zu! Denn ihr haltet Den Schlüssel zur Erlösung in eurem Herzen und dort ist Er innerhalb eures Verständnisses… RUFT SEINEN NAMEN LAUT!Es ist Zeit.Erweckt euer Herz und sagt: Jesus ich vertraue auf dich.