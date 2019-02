Inkasso- Verbrecher unterwegs; über Passworte e- Mail !

Wären wir doch alle Presse- Fotografen, dann könnte wird ..

. Fotos wahrlos einbringen!Im e- Mail verkehr, werden , verstärkt, seit 9 Monaten, die Passwörter per Trojaner, geklaut und dann die persönlichen Inhalte verkauft.......Und die Betroffenen haben es erst gemerkt, als sie von einem Inkasso Unternehmen(das sich" legal" in der Wirtschaft befindet) und vom Bundesamt bestätigt, also eingetragen ist, plötzlich eine Inkasso Mitteilung bekommen, wo sie 843,.59 Euro Bezahlen sollten, diese Mitteilung besteht aus 3 Seiten kopierten Papiers , ziemlich Echt erscheinend.Was ist da schlimemr, das man mal ein Gesicht sieht im allgemeinen Straßenverkehr oder ist es nicht schlimmer, das Trojaner , per Inkasso Firmen, Passwörter klauen und abkassieren ?PS: Sollten Sie sowas per Brief , ohne Absender und ohne Poststempel bekommen, schmeißen sie das nicht einfach weg, sondern gehen sie sofort zur Kripo und zeigen sie diesen Vorgang , als Betrugsversuch an.Mir passierte dies vorige Woche, der Betrag war ursprünglich 12,05 Euro. doch per Mahngebühren und Bearbeitungsgebühren, sowie Verzugszinsen , war der Betrag 50,02 Euro.abgwachsen. Ich war unmittelbar bei der Kripo und erstattete Abzeige.Androhung : bei nicht Zahlung, bis 14.02., Eintrag bei der Schufa.Also Leute aufgepasst , Anzeigen !! Dringend, Die Kripo forscht derzeit und braucht im Falle einer Überführung Zeugen, damit diese Verbrecher verurteilt und aus dem Verkehr gezogen werden können.