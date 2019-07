In Teufelgestalt: Dicht Auffahrende......

Heiße Diskussion erwartet:

Denkt kaum noch Jemand darüber nach, das dichtes Auffahren bei mehr als 60 KM/H , für ihn tödlich Enden kann ?





Warum halten so viele Kraftfahrzeug Fahrende so wenig Abstand ?Das muss doch eine Ursache haben!Nun , ich fahre seit 1969 mit Kraftfahrzeugen, LKW bis und über 7,5 t , mir Hänger oder Aggregat, mir Transportbus bis 8 Personen, mir Geländefähigen Fahrzeugen, mit dem Motorroller ( 50er/ 100er und 125ccm), mir dem Fahrrad, mir PKWs, verschiedener PS- Klassen und Geschwindigkeitsmöglichkeiten.Seit gut 20 Jahren habe ich beobachtet wie sich die Anzahl deren die Dich tauffahren kontinuierlich erhöhte und zwar schnell. Man gewinn den Eindruck, das der , der nicht Dich tauffährt, irgendwas verpasst !Was bloß ? , seinen Tod ? Nur weiß er das nicht?Schauen wir in die Städte , Schauen wir auf die Bundesstraße, Landstraßen und Autobahnen, überall wird mittlerweile Dicht bis sehr Dicht aufgefahren, als wären diese Fahrer Süchtig die Abgase des Vordermannes einzuatmen.Was ist es das zu viele Menschen Dicht auffahren.Also zurück in die Städte; sehen sie ich doch die Schlangen u. a. im Berufsverkehr an, PKW an PKW, uns bei Tempo 55-65 KM/H mir Abständen von 15 m !, an den Kassen in Großmärkten , Schauen sie doch mal genau hin, die Leute stellen sich so Dicht aneinander, wie Ameisen , als könnten sie ,ohne den Vordermann, gar nicht durch die Kasse kommen und könnten dabei dem andere in die Tasche fassen und was heraus Klausen. Dabei steht an viele Kassen , so auch bei Banken und Sparkassen mittlerweile Hinweise auf dem Boden oder vor der Kasse „ Diskretion Abstand bitte !!“ Doch es interessieren sich nur wenige Menschen die sich bedrängt fühlen und was sagen, „ würden sie Bitte den Abstand einhalten… !“ uns schon ist der Dicht herangekommene Sauer und wird stinkig , das geht bis zum Streit.Wahnsinn was hier vorgeht.Halten sie mal an der Ampel an, steigen aus und gehen sie zum Dicht aufgefahrenen ( 2 m ) heran , sprechen ihn an , ob er schon mal was von Anstand gehört hätte…. ! Da kriegen sie gleich etwas auf die Fresse .. bekommt man zur Antwort. Aggressivität überall, woher kommt das eigentlich ?Handy Kontakte? Keinerlei persönliche Gespräche mehr? Abgestumpftheit , Rücksichtslosigkeit? Vieles ist möglich.Daher Sollte man die Ausbilder beim Führerschein speziell in deren Ausbildung in solchen Dingen Schulen, das scheint alles Heutzutage gar nicht mehr statt zu finden ?Und nun ein Klassischer Fall:Tödliche Unfall auf der Bundesstraße , 2 spurige Richtung,. Tempo 120 zugelassen.Auf der Rechten Seite fahren , im Abstand von 50- 70 m quasi eine Kolonne mit 105 KM/H daher. Auf die Linke Seite ist ein PKW ausgeschert und beginnt einen Überholvorgang mit 117 KM/H. Nach wenige Sekunden sieht er einen ,mit deutlich höherem Tempo, heran rauschenden ,Obere Mittelklasse Wagen, der , sofort bis auf ca. 5 m auffährt und hinter dem Überholenden bleibt. Der wird langsam nervös . Dann kommt eine Zufahrt von rechts. „Jeder ? weiß, das sich an solchen Stellen, alles verschiebt, oft ziehen Fahrer ohne Blinker ganz links dem (Überholer) vors Auto . Habe ich oft erlebt , ist nichts passiert, weil ich damit gerechnet hatte. Der Überholer rechnet damit nicht , und urplötzlich fährt eine der rechts fahrenden ihm 5m vor die Karre. Da er damit nicht gerechnet hatte, steigt dieser urplötzlich, für den ihm Dicht aufgefahrenen , voll auf die Bremse und bremst ,innerhalb von 3 Zehntel Sekunden sein Fahrzeug von 117 auf 80 KM/H herunter.Der ihm Dicht ausfahrende kann nicht mehr reagieren ( also keinerlei Bremsungen mehr einleiten und knallt , ebenso, nach 2, 3 Zehntel Sekunden seinem Vordermann , dem er bis auf ca.5 m aufgefahren war , Hinter drauf.Mit ca. 35-40 KM/H Geschwindigkeit und katapultiert diesen Kleineren Wagen , mir seiner Schweren Limousine nach rechts in die rechts Fahrspur. Dort kollidiert dieser Kleinwagen mit einem anderen PKW, Der dann ebenfalls ins Schleudern kommt.Der eben noch Dicht aufgefahrene, mir seine Schweren Limousine ,verliert die Kontrolle über seine PKW , bricht nach links auf , knallt in die Leitplanke, dabei zerbricht diese und ein langes Stück Stahl bohrt sich in seinen PKW und triff den Fahrer unterhalb der Brust , tödlich , Dieser PKW schleudert damit wieder nach rechts und knallt gegen auf der rechten Fahrspur befindliche Fahrzeuge !Eher alles zum Stehen kommt. Erstmal Stille.Die andere 3 PKWs können sich dann halbwegs Fangen und abbremsten und es kommt zu einem sich zunehmen Stau. Der gesamte Bereich, einschließlich der Zufahrt, ist Dicht .Der der eben noch auf die Fahrbahn von recht gefahren war, ist weg. Ihn interessiert nicht was da passierte.Ja, wer ist nur Schuld an diesem Dilemma?Nun eindeutig der Dicht auffahrende Schwere Pkw, der den vor ihm Fahrende verunsichert hatte ,so dass der , erschreckt von dem plötzlich vor ihm in seine Spur fahrende von der rechten Fahrspur , eine Starke Abbremsung machte .Das der , der plötzlich von rechts in die Linke Fahrspur wechselnde, ebenfalls einen Anteil an dem Crash hatte, sei auch erwähnt.Doch klar sollte sein , das die Hauptschuld der Dicht ausfahrende hat, Der ist jetzt Tot…………. Und kann ich mehr zur Rechenschaft gezogen werden.Und so oder ähnlich kommt es tatsächlich zu schwersten Unfällen auch mit Schwerlastern.Doch der Staat lässt offenbar alle gewähren,Keinerlei Massive Strafen , z. B.8 Punkte in Flensburg15.000,- Bußgeld5 Jahre Führerschein Entzug, uns erst nach 8 Jahren wieder die Möglichkeit einen zu machen , „nach erfolgreicher MPU !Nur sowas an Strafen, hält auch Reiche davon ab mir ihren schweren, schnellen, PS -Starken Limousinen Dicht aufzufahren oder gar rechts zu Überholen, nach dem Motto, : „ was fährt der denn vor mir herum?“ , ich fahre eben mal recht in einer Lücke mit 3 sec vorbei, weil ich ja 380 PS habe!!Tja ,so agieren leider doch sehr viele Reiche Leute ( auch Arme nur das ,sind im Verhältnis zu Reichen erheblich weniger !) Erheblich !!Warum muss auf BABs , wenn schon auf 2 Fahrspuren halbwegs reger Betrieb ist, sogenannte Reiche mir 260 KM/h auf der Linken Fahrspur daran vorbei Rasen? Und dann noch behaupten, „ Ach , ich habe das im Griff, ich sehe ja wenn vorn einer die Spur wechselt.Das sind die, die meine bei 260 KM/H, nach 50 m zu Stehen z u komme……Uff!Eine Tödliche Selbstüberschätzung !Ich habe mal einen Schwerlasterfahrer , nach dem wir im Stau zum Stillstand gekommen waren, in einer Baustelle und der bis auch 1 m an meinen PKW herangefahren war, nachdem er vorher schon mir 65 KM/H in dieser Baustelle bis auf 4-5 m aufgefahren war und sich dabei meine Nackenhaare kräuselten, warum er das Tat ?Er :„“Wieso mein Truck bremst, bei dieser Geschwindigkeit besser und Kürzer ab, als deine Karre. !“Das heißt der glaubt wirklich das sein Schwerster 27 Tonnen, der mit 4-5 M Abstand hinter mir gefahren war , das der noch Bremsen könnte ,wenn ich plötzlich abbremsen müsste………..Tja, es wir wirklich Zeit auch für Schwerlaster Fahrende die Strafen für Dichtes Auffahren mir Fahrverboten von 1 - 6 Jahren zu Erhöhen, Nur das bringt was und mehr Rücksicht.Und wir hätten deutlich weniger Tote und zerquetschte Krüppel, sowie zerstörte Familien!Meine Meinung.