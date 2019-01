"ICH, der HERR, fasse dich an der Hand!

13 Jan 2018. TAUFE DES HERRN www.erzabtei-beuron.de/schottJes 42, 5a.1-4.6-7Seht, das ist mein Knecht, an ihm finde ich GefallenLesung aus dem Buch Jesaja5aSo spricht Gott, der Herr:1Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze; das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht.2Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen.3Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den glimmenden Docht löscht er nicht aus; ja, er bringt wirklich das Recht.4Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln.6Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein:7blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien.Erst in der Akzeptanz des Geheimnisses Gottes schauen wir die Größe dieser Wahrheit: Der Wahre, Allmächtige Gott wirkt - durch seinen Sohn Jesus Christus - leise ... und zugleich umso mächtiger ......... contemplatio ......