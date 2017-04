Hundefreilauffläche in Burgdorf - überparteiliche Arbeitsgruppe zum ersten Treffen zusammen gekommen - Bündnis90/Die Grünen unterstützt die Arbeitsgruppe nicht

Die Burgdorfer GRÜNEN stellen sich gegen die Einrichtung der Hundefreilauffläche.

Trotz des Ratsbeschlusses will Christine Gross nicht locker lassen. Die Hundehalterin hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, der auch ein paar Ratsleute von SPD und CDU und zwei parteilose Bürgerinnen der Stadt angehören.Die Grünen haben sich schon im Bauausschuss und in der öffentliche Ratsitzung mit einem klaren "Nein" gegen die Freilauffläche ausgesprochen. Die finanziellen Vorraussetzungen der Stadt seien nicht gegeben, so Ratsfrau Simone Heller.Die Gruppe will sich Hundefreilaufflächen in anderen Kommunen ansehen und auf Sponsorensuche gehen. Mit diesen Flächen haben nicht nur größere Städte gute Erfahrungen gemacht, sondern auch kleine Kommunen wie Nienhagen bei Celle. Gross plant, im Herbst einen neuen Antrag für eine umzäunte Hundefläche in den Rat einzubringen.