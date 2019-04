Himmelsflug

Jesus:"Ich möchte dich weit von der Welt wegziehen, weit hinauf in die Höhe und in Mein Herz hinein. Dies ist jener Ort der Fülle, wo Ich deine Schwächen, deine Ignoranz, deine Bequemlichkeit und deine Ängste gegen Meine Stärke, Meine Weisheit, Meine Hingabe und Mein Vertrauen austausche. Auf und davon, hinauf in die Höhe, hoch hinauf in die Wohnung Meines Herzen’s, in die Sicherheit, an jenen Ort, wo Keiner stören oder unterbrechen kann." - Gedanken von Jesus .Die Geheimnisse Gottes sind größer, wichtiger, edlerals alle Vernünftelei der Menschen.Amen .