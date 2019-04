...... c o n t e m p l a t i o ......Lk 24, 25 Und er sprach zu ihnen: Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben!Jesus Christus der Auferstandene spricht heute diese Mahnung ...Mit dem Herzen sehen - den Verstand weiten ............