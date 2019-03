Gottes Zorn kommt

Der Herr sagt…Es ist Zeit, die Städte zu schütteln, denn der Ruhm der Menschen muss sterben22. Februar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören…Das sagt Der Herr…Dachtet ihr, dass Mein Urteil schläft?! Sind Meine Augen verschlossen für all diese Gräueltaten, die auf der Erde begangen werden, Tag und Nacht ohne Ende?! Haben Meine Ohren aufgehört zu hören?!… Glaubt Mir, Ich habe es gesehen und Ich habe gehört! Mein Gesicht hat sich der Erde genähert!… Meine Augen sind von Feuer und Zorn erfüllt!… Meine Stirn runzelt sich und sie ist unnachgiebig gegen euch gerichtet, ihr Bewohner der Erde!… Denn es ist Zeit!Es ist Zeit, die Städte der Menschen zu schütteln und von unten Zorn hervor zu bringen! Eine Stadt um die Andere wird bestraft werden… Eine hier und eine Andere dort. Seht, es wird plötzlich über sie kommen und die Menschen werden sich fürchten und in großer Verwirrung und Ratlosigkeit werden ihre Herzen versagen!… Ein großes Zittern wird jetzt über alle Menschen kommen!…DER TERROR DES HERRN STEHT BEVOR!… Es wird rasch über euch herein brechen und ihr werdet nicht wissen, woher es kommt! Es wird eine Stadt nach der Anderen treffen, ohne Vorwarnung!Denn Ich habe die Erde veranlasst, wütend zu werden. Seht, die Tiefen der Erde zittern aufgrund Meiner Nähe und bald wird dieser Planet toben!… Er wird gegen dich toben, du hinterlistige Generation! Er wird diese Generation verschlingen und verzehren! Er wird alles von der Erde fegen, was die Menschen aufgebaut haben!Die Schriften lügen nicht! Und Meine Propheten sprechen, aber die Menschen lehnen es ab, zuzuhören!… Sie werden nicht zuhören. Selbst Mein eigenes Volk wird nicht glauben, aber ihr Glaube ist überhaupt nicht erforderlich… Denn Mein Wille ist festgelegt und er kann auf keine Weise zurückgedreht werden! Die Wahrheit Meines Wortes steht! Sie spricht durch alle Generationen hindurch und es hallt wider durch die ganze Ewigkeit!…Denn ICH BIN DER HERR!… YaHuWaH! Ich bin EL Shaddai!… Und Ich werde gewiss alles ausführen, was Ich gesprochen habe. Ich werde nicht ruhen noch nachgeben, noch werde Ich von Meiner Absicht umkehren!… Die Königreiche der Menschen müssen sterben! Und das Böse der Menschen muss zerstört werden!… Alles muss ausgelöscht werden!Menschen der Erde, ihr habt das Leben gehasst! Ihr habt Meinen Garten verunreinigt! KRANKE UND ENTSETZLICHE GENERATION, IHR HABT MEINEN GARTEN ZERSTÖRT!… Also bin Ich gekommen, um zu reinigen! Und um wegzufegen!… Ich bin herunter gekommen!… MEIN GESICHT IST SEHR NAHE!Fühlt ihr die Hitze Meines Zorns, ihr ignoranten und eingebildeten Menschen?!… Ihr erlangt kein Wissen! Nur Gier und Bosheit – Nur Gottlosigkeit zieht an euren Augen vorbei ohne Unterbruch… Und wie ihr es liebt, es so zu haben!TOTE GENERATION! Euer Herz ist ein Stein!… Tag für Tag baut ihr Zorn auf, die Gefäße laufen über! Tag für Tag werden die Körper haufenweise aufeinander gestapelt! Tag für Tag werden die Ungeborenen abgeschlachtet!… Ganze Generationen werden ohne Grund getötet! Scharen von Unschuldigen, als Abfall weggeworfen!… Aber ihr denkt, Ich sei zu brutal und Meine Strafen zu heftig und Meine Urteile ungerecht?! ICH BIN DER HERR UND DIES IST MEINE ERDE! DIES SIND MEINE KINDER!…Alles was ihr seht, von dem Boden unter euren Füssen bis zu den weitesten Entfernungen des Universums, alles gehört MIR!… Und Ich werde tun, wie es Mir gefällt! Ich werde dem Ratschlag Meines eigenen Willens folgen… Denn Ich bin Gott!Deshalb, ihr Menschen der Erde, weil ihr die Unschuldigen abgeschlachtet und euer Nächstes getötet habt… Schaut, ihr habt sogar Gesetze eingeführt, damit Alle in ihrer Freizeit ihren ungerechten Vergnügungen nachgehen und Böses ausleben können… Also werde Ich auch Mein Gesetz erklären und es wird hart auf alle Nationen fallen!Ja, Ich habe eine Anordnung erlassen und die rasche Ausführung eurer Strafen verlangt, ihr Menschen der Erde! Und was ist die Strafe, fragt ihr?… Schaut euch die unschuldig Getöteten an, schaut euch ihre zerrissenen und gebrochenen Körper an… Seht, wie sie in Stücke gerissen werden! Seht, wie ihr Blut herunter fließt und ihre Glieder verstreut herumliegen!… SCHAUT! Schaut wie sie aus dem Mutterleib herausgekratzt werden!… Schau auf die Werke deiner Hände, du böse und extrem gottlose Generation!… BETRACHTE DEINE BOSHEIT! BETRACHTET ALLES, WAS IHR GETAN HABT!Das sagt Der Herr euer Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde… Aufgrund dieses Blutes, welches an euren Händen klebt, aufgrund all dieser massenhaft Getöteten, die ihr aufgehäuft habt, aufgrund der bösen Werke eurer Hände, in welche ihr Alle eingewilligt habt, Beides… sie zu tun und sie zuzulassen, indem ihr es als Gesetz erlassen habt… SO WERDE ICH MIT EUCH DAS GLEICHE TUN! AUF DIE GLEICHE WEISE WERDET IHR ES AUS MEINER HAND EMPFANGEN!Schaut, sogar doppelt werdet ihr es aus Meiner Hand empfangen und noch einmal doppelt, bis kein Ort mehr gefunden werden kann, der nicht verwüstet ist, bis jedes Land mit stinkenden und verwesenden Körpern übersät ist. Beide… Mensch und Tier werden sich im Tod hinlegen!… Sie werden wie Abfall herumliegen auf dem Land!Ich werde eure Städte niederreißen und all eure Behausungen auseinander brechen!… Ich werde eure Führer in Stücke reißen und das Blut eurer mächtigen Männer auf den Boden gießen, bis es bis zum Hals reicht!Schaut, die mächtigen und bösen Menschen werden in Stücke gerissen und deren Glieder über die offenen Felder und die verwüsteten Orte verstreut werden!Schaut, die große Armee, die erstaunliche Truppe, die Versammlung der Nationen, die zusammen gekommen sind, um gegen den Heiligen von Israel zu kämpfen, sie werden in Stücke gebrochen werden ohne Hände!… Denn stark ist Der Herr und scharf ist das Schwert, das aus Seinem Mund hervorgeht!Seht Ich, der Herr Der Heerscharen, werde jede letzte Spur der Menschen samt ihren Erfindungen von der Erde kratzen am letzten Tag!… Denn Ich bin Gott und die Herrlichkeit Meiner Kraft ist offenbart in Meinem Heiligen!Der Ruhm der Menschen muss sterben!… Erklärt Der Herr der Heerscharen, Der Einzige Schöpfer!… Der Gott von Israel! Ja, ICH BIN ER!… YaHuWaH!Beeilt euch jetzt, Jene die hören! Beeilt euch jetzt, Jene die Mich kennen! Beeilt euch und küsst Den Sohn! Beeilt euch und küsst Mich auf Mein Gesicht, all Jene, die Meinen Namen kennen!… YahuShua-YaHuWaH!