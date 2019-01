Gottes Eigene Wege

24 Jan 2019.MK 9, 10 Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander: Was ist das, aus den Toten auferstehen? 11 Und sie fragten ihn und sprachen: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? 12 Er aber sprach zu ihnen: Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben? Dass er vieles leiden und verachtet werden soll. 13 Aber ich sage euch: Auch Elia ist gekommen, und sie haben ihm getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht.Der 'Fürst dieser Welt', der über die Gier der Menschen herrscht, hat aktuell wohl scheinbar das Sagen. Aber Gottes Wege sind SEINE SEHR EIGENEN, überragend alles und nochmals alles, d.h.: wir und auch Satan begreifen es nicht ... Es gilt deshalb, gerade auch in unserer Zeit:Herr Jesus, ich VERTRAUE AUF DICH . AMEN ....... contemplatio ......