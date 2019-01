Gott-Mensch-Gott

14 Jan 2019.Angelus Silesius:Gott gleicht sich einem Brunn; / er fließt ganz mildiglich /Heraus in sein Geschöpf / und bleibet doch in sich.Wir Menschen sollen dies erkennen als wesenhafte Lebensaufgabe, dass wir Gott in uns erkennen sollen: als einen Gott, der aus Liebe Mensch wird in Jesus, genauso wie in uns. Jedoch sollen wir dies er-fahren, danach suchen, fragen, streben, dass auch von uns die Fülle GELEBT - GELIEBT - ERKANNT wird. Es ist ein Vergleich; nicht dass sich damit das Geheimnis Gottes bereits in Gänze erschlösse - das Geheimnis des Menschen hingegen erschließt sich wohl, als gänzlich von Gott her und auf ihn hin geordnete Schöpfung ...