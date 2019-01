gesiegt hat Christus

Offenbarung 5:5"Und einer von den Ältesten spricht zu mir:Weine nicht!Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel."Das Bannungsgebet des hl. Antonius von Padua:Ecce crucem Domini , fugite partes adversae , vicit Leo de tribu Iuda Radix David . Alleluia .Jesus:Höre das Wort aus Meinem Mund und schreibe, wie Ich es dir gebiete, sagt Der Herr, damit du hören und wissen und dadurch erkennen und verstehen kannst.Die Zeit ist gekommen, schau, sie ist hier, wo Ich Mein Wort überallhin verbreiten werde, in alle Nationen, zu den Heiden und Gläubigen gleichermaßen; in die Städte und Dörfer, in die Großstädte und sie sollen auch an allen hohen Stellen vernommen werden.Höre das Wort aus Meinem Mund und verstehe… ICH BIN DER HERR… Mit Mir ist nichts unmöglich.. Amen .