Geheimnis Reich Gopttes

EvangeliumMk 4, 26-34Das kleinste von allen Samenkörnern geht auf und wird größer als alle anderen GewächseIn jener Zeit sprach Jesus:26Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät;27dann schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst, und der Mann weiß nicht, wie.28Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre.29Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an; denn die Zeit der Ernte ist da.30Er sagte: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben?31Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät.32Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, so dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können.33Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten.34Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen; seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war.Geheimnis des Reiches Gottes. Lernen wir doch, Geheimnisse hinzunehmen, auch dann, wenn wir sie nicht sofort verstehen. Es geht hier um einen in der Unendlichkeit angesiedelten Plan. Gott, der Je-und-je Andere, Unendliche, Jenseitige hat einen Plan mit uns Menschen, einen Plan des Heils, und er wird ihn durchführen …… contemplatio …