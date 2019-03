Frühlingserwachen

Wasser Sytem Aufbereitung am Schwarzen Herzog kommt ins Finale...

Seit Oktober2018 kann man beobachten, das es so aussah, das eigentlich Wochen lang, nichts passiert, an dieser Baustelle. Erst wenn man bis auf 15 m heran ist, kann man Sehen das da was gebaut wird. Und, in der Hauptsache 5 m Tiefe in einer 70 qm -Kuhle und in angrenzenden Gräben mit 3,m Tiefe (Rohrsystem erneuert ) Dammgarten Str.!Heute wurde beton gegossen , dazu bedurfte es eines Krans, der die Kübel mit 1,5 t Beton in die Grube bringt. Davon einige !