Anzeige

Eine interessante Sicht auf unser Weltbild

aus dem Forum.deutsche-Mitte.de

Reinhard Wirth 29.04.2017 (Aktualisiert 29.04.2017) Öffentlich

Landesverbandsvorsitzender DM-SH

THRIVE - der Film erklärt warum es die Deutsche Mitte gibt und warum das Programm so ist wie es ist. Die Zeit war reif für diesen Traum. Wenn es uns mit dieser Einladung gelingt dass Sie 2 Stunden und 12 Minuten ihres Lebens damit verbringen sich ein korrektes Weltbild zu verschaffen, dann könnte es uns auch gelingen sich für die Deutsche Mitte zu engagieren, denn das Parteiprogramm setzt um, was am Ende des Filmes THRIVE vorgeschlagen wird. THRIVE wurde 2012 als Dokumentation produziert und ist aktuell wie am ersten Tag. Heute 5 Jahre später sind die Umstände in der Welt schlimmer.



Gefällt mir