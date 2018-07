Ein Kreisel gehört zur City- Burgdorfs, der andere ??

Für unseren Bürgermeister muss es ein schrecklicher Anblick sein; der Kreisel Südost oder nicht ?





Anhand von 2 Fotos will ich einmal auf den Unstand aufmerksam machen, das Burgdorf offenbar, was Citty angeht, Zweigeteilt ist,Als hätte der Stadtrat eine unsichbare Mauer hinter dem Schützenplatz / der Auebrücke Uetzer Str . gezogen, denn der Kreisel, der eigentlich zum Innenstadtbereich gehört , gehören sollte(?), wird so gut wie nicht oder sehr wenig gepflegt.Man schaure sich die 2 Fotos an und erkenne den Unterschied.Ist das stillschweigend genehmigt durch unseren Bürgermeister ?Oder gar durch die Ratsversammlung ?Oder gar durch die Parteilen in Burgdorf ?Was sagt die Linke dazu ?Was die AFD ?