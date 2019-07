E - Scoter und die Folgen............

Erste ,teils schwere Unfälle......

Demnächst RaseE E- Scoter die Brockenstraße runter und zwar nicht mit 12 KM/H sondern mit 30 oder 40 KM/H , ein Sturz (mir den Kleinen Reifen ) hätte auch für die Scoter Rollerer fatale Folgen

..Immer Ungleicher vor dem Gesetz…PKW fahrende müssen sich verarscht vorkommen !Nicht nur Motorrädern fehlt ein großen Kennzeichen am Heck, sondern es fehlen auch auf E- Scooter Kennzeichen, das sie eine Versicherung haben und erkannt werden könnten, wenn sich die grob verkehrswidrig im Straßenverkehr verhalten ; denn die hauen oft dann ab und sind , mit 12 KM/H ruckzuck weg.Das Ganze ausmaß ist unterschätzt worden von Politikern, die kaum eine Weitsicht haben und, denen Menschen auf der Straßen offenbar völlig egal sind. Hauptsache die Wirtschaft wird irgendwie angekurbelt. Jetzt kommen die E -Scooter, die Terror machen, auch weil es meist Junge , unkontrollierbare siw Fahren , die Rücksichtslos Menschen verunsichern, die schneller Rasen als erlaubt, die Stürze einkalkulieren, und damit viele Manschen gefährden. Die die E-Roller Manipulieren (Siehe Mopeds..) Die auf Straßen , zwischen den PKW -Schlangen durchschlüpfen , Rücksichtslos die Straße plötzlich queren, bei Roten Ampeln nicht Anhalten oder gar in Straßen verkehrt herum Einrollen…, die nur für Fahrräder ausgeschildert sind.Etc. pp. Ein Horror dehnt sich aus .Wenn dann noch sogenannte Raudis , mit z.B. 2 Personen auf einem E-Roller umherdüsen, dann ist Schluss mit Lustig und dann Heißt es , jedenfalls bei mir:denn nur PKW haben Kennzeichen vorn und rückwärts und sind so groß, das man sie ablesen kann.Damit werden genau diese Verkehrsteilnehmen kontinuierlich abkassiert .Das ist Ungleich !Man gewinnt den Eindruck, das die Politik in ihrer eigenen Welt lebt, denn sie können offenbar gar nicht einschätzen, wie schnell 12 KM/H ist ? Gehen sie mal schnell zu Fuß, dann erreichen sie maximal 7 KM/H . dann Wissen sie , wie schnell 12 KM/H sind , die auf Bürgersteigen , also Fußwegen gefahren (gerollt ??) werden dürfen. Wer sowas genehmig muss psychisch Krank sein und hat somit in der Politik nichts zu suchen!Offenbar hat sich auch Niemand mit den Verletzungen befasst, die passieren können, wenn E-Scoter zwischen Personen umherkurven nicht gerade langsam und zu Fall kommen.Fahren sie mal mit dem Fahrrad auf der Straße mit 12 oder 13 KM/H, und sie stürzen, Kopf, Ellenbogen , Becken- und Fleischverletzungen sind die Folge, die sogar einen Krankenhaus Transport erfordern,Wer mit dem E Scoter hinfällt dem passiert das Gleiche. Also muss der , der E- Scoter rollt, auch eine Krankenversicherung vorweisen,. Zumal wenn der Sturz zwischen Fußgängern passiert, Diese Kleinen Scoter fliegen weiter und bremsen selbst wenige ab als ein Fahrrad. Wie alle anderen , Leider ist das nicht der Fall, Kinder Schüler etc..pp. No!Also bezahlt der Steuerzahler.Wie ist denn die Gerichtsbarkeit bei E- Scoter Unfällen ?Welche Strafen gibt es für grob fahrlässiges zwischen durchschlängeln zwischen Autos und Fußgängern sowie auch Radfahrenden ? Gibt es keine Bestrafung wenn das dazu führt, das andere Stürzen ?Alles Unklar, dich die E Scoter Anzahl nimmt ständig zu , sie werden als eher Spielzeug angesehen , mir denen man eben Spielen kann und da kann man auch schon mal Stürzen…. Ohne das man versichert ist ?Also alles das unterstreicht, das die Politik viel vergessen hat...Eigentlich benötigen wir ein Fahrrad Straßen Verkehrs Gesetz und nun ein Scoter Straßenverkehrsgesetz. Denn Radler und Scoter- Roller, fahren auch Straßen !