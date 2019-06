E - Roller , auf Fußwegen Wahnsinn......

Gestern sah ich , einen Erwachenden ,Jungen Mann, auf E- Roller, auf dem Gehweg, durch die Fußgänger brettern.

„ Ich dachte ich Spinne!“Wer sich so rücksichtslos und gleichgültig verhält, dürfte in Kürze einen ersten Unfall haben und wem dieser E- Rollen,quer Beet, zwischen die Beine schleudert, sollte erhebliche Verletzungen erleiden.Wer dieses Spiel erlaubt hat muss unter Drogen seine Zustimmung gegeben habe, das ist Hirnrissig , E- Rolle die bis 12 KM/H Fahren können, auf Fußwege zu lassen und,überhaupt ! Wahnsinn.Wissen die verantwortlichen eigentlich wie schnell 12 KM/H sind ?Offenbar nicht!Das ist genauso als würde ein Motorrad -Fahrer im Ortsverkehr mir 90 KM/H herumrasen.Man darf sich getrost Fragen, was haben sich die sogenannten Verantwortlichen , dabei gedacht? Sind sie geschmiert worden?