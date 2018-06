DGB OV Burgdorf/Uetze lädt zur Bürgersprechstunde am 30. Juni 2018 in das Haus Am Pappaul ein

am 30. Juni 2018 in das Haus Am Pappaul einThema: „Gewerkschaften – was bringen sie“Am Samstag, den 30. Juni 2018, lädt der DGB Ortsverband zu seiner2. Bürgersprechstunde ein. Die Sprechstunde findet in der Zeit von 11:00 – 13:00 Uhr im Haus Am Pappaul statt.Als Ansprechpartner vor Ort steht der Arbeitsrechtbeauftragte, Wolfgang Daniel, der 2.Vorsitzende Torsten Saenger sowie der Vorsitzende des Ortsverbands Michael Miethe zur Verfügung.Gemeinsam stehen sie den Einwohnerinnen und Einwohnern bei Fragen rund um das Thema zur Verfügung.Natürlich können aber auch interessierte Einwohner sich über die Arbeit des Ortsverbands informieren.