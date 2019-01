23 Jan 2019.Der Ewige Hirte.Joh 10, 10b Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben.Christus Jesus will uns Menschen Erfüllung des Lebens schenken, und zwar in einem überreichen Maße. Und erfreut und beschämt zugleich werden wir stehen vor unserem Erlöser, unserem Guten Vater Gott im Himmel, vor unserem Guten Jesus, dem Herrn, dem Freund, unserem Gott. Amen ....... contemplatio ......