Dein Herz Jesu Herz

26 Jan 2019. Herz-Begegnung Jesus-BegegnungJesus:"Verliebt zu sein in michist eure größte Stärke." (Jesus zu Schwester Clare Dubois)Gott möchte geliebt sein von uns, so wie das Kind Jesus in Nazareth. Gott Höchstselbst war und ist dieses Kind. Es ist das Höchste, in der eigenen Herzens-Kammer zu verweilen (Kontemplation; auch: Meditation) um dort Jesus zu lieben, und Jesu Liebe wird uns immer und immer umarmen. Auch wenn du dies nicht zu jedem Zeitpunkt spürst, ist es in der höchsten Wirklichkeit Gottes DA, und du kannst immer wieder in dein Herz hineingehen und zu Jesus gehen - so wie "man sich mit einem guten Freund trifft" (Teresa v. Avila) ...Amen . ......... contemplatio ...