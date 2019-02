Christus kommt

Ich habe niemals eure Seite verlassen, Meine Leute. Wie sehr Ich Mir wünsche, dass ein Jeder Meine liebevolle Barmherzigkeit kennt, die es nicht ertragen kann, eine leidende Seele im Stich zu lassen.”“Wie sehr Ich Mich sehne, dass alle Seelen wissen, dass Ich an ihrer Seite bin! Sie sind nicht allein. Ich bin zutiefst in ihr Leben involviert und versuche immer, sie den richtigen Pfad entlang zu führen. Aber ihnen wurden so viele Lügen und verdrehte Bilder über Mich beigebracht, dass sie es nicht wagen, Mir näher zu kommen, aus Angst vor einer Bestrafung. Doch Ich stehe neben ihnen mit Meinen weit offenen Armen und warte auf irgendein Zeichen, dass sie Mich suchen.”“Ich nähere Mich ihnen mit grosser Zartheit, Ich lege Meine Hand auf ihr Haupt und erlaube ihnen, Meine Gegenwart ein wenig zu fühlen, um ihre Herzen aufzuwecken. Ich lasse sie wissen, dass Ich sie nicht schlagen werde. Im Gegenteil, Ich werde sie trösten und ihnen vergeben und neues Leben in sie hauchen. Und nicht nur irgendein Leben, sondern das Leben, nach welchem sie sich immer gesehnt haben.”“Es kümmert Mich nicht, was ihr getan habt. Habe ich der Ehebrecherin nicht verziehen? Berührte und tröstete Ich nicht die Prostituierte, die das kostbare Öl über Meine Füsse goss als Vorbereitung für Mein Begräbnis? Begnadigte Ich nicht den Dieb und Mörder, der an Meiner Seite starb? Was sagte er zu Mir? ‘Jesus, erinnere Dich an mich, wenn Du in Dein Königreich kommst.’ Habe Ich ihn gezüchtigt und ihn abgewiesen für die Männer, Frauen und Kinder, die er getötet und bestohlen hat?”“Das heisst nicht, dass Ich Sünde gutheisse. Es bedeutet, dass Ich kam, um euch von der Sünde zu befreien, von der Strafe für eure Sünden, damit ihr mit Mir im Himmel leben könnt für immer. Ich tat dies aufgrund Meiner leidenschaftlichen Liebe zu Jedem von euch. Aber ihr werdet Mir dies nicht glauben, bis ihr den Ort seht, den Ich für euch vorbereitet habe.”“Geht jetzt, Meine kostbaren Herzbewohner und träumt süsse Träume über den Tag, an welchem wir endlich zusammen sein werden. Und für Jene von euch, die Mich noch nicht kennen – Träumt von dem für euch wundervollsten Ort auf der Erde. Dann seht, wie Ich dort stehe mit Meinen weit offenen Armen. Ich lade euch ein, mit Mir in jenen Traum einzutauchen.”“Selbst wenn Disney jene Kulisse entworfen hätte, würde sie der Schönheit nicht das Wasser reichen können, die Ich für euch vorbereitet habe, wenn ihr endlich zu Mir kommt. Ich warte auf so Viele von euch. Bitte zögert es nicht hinaus. Diese Welt ist ein böser Ort und Niemand hat einen weiteren Tag garantiert. Also kommt. Kommt zu Mir, solange ihr könnt. Ich warte auf euch.”