Bundestags Abgeordnete sollte Frei Reden........

Abgeordnete die ihre Reden im Bundestag ablesen





und den Anwesenden damit keine Respekt leisten,weil sie in 5 Minuten nur 4 mal „kurz „ Hoch Gucken,

scheinen von dem Thema

, tatsächlich

wenig Ahnung

zu haben, sprechen aber im Deutschen Bundestag vor Millionen Publikum !Hanebüchene Vorgänge , meine ich .Wer seine Reden auf 3, 4 oder gar 5 DIN A 4 Papier auf das Rede Podest legt und nur abliest, kann keine Ahnung von dem Thema zu haben.Also , Bürger, wählt nur Politisch tätige in den Bundestag, wo ihr meint, das die Ahnung haben, ohne das sie DIN A 4 Bögen ablesen müssen. Soweit mir bekannt , ist das auch gar nicht erwünscht vom Bundestagspräsidenten und trotzdem lässt man das so laufen. Es scheint also nur ein LIVE- Schauspielhaus zu sein , der Deutsche Bundestag. Ich glaube das ich ebenfalls dort sprechen könnte , im Sektor Sport, und das ohne DIN A 4 Bögen, doch ich wurde ja nicht gewählt.