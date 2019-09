Burgdorf : Burgdorf |

An alle Burgdorfer,



Am Samstag 21. September 2019 von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr gibt es einen Informationsstand zum Thema Bürgerbegehren Klärschlamm Burgdorf bei dem REWE-Markt in der Marktstr.

Dort werden auch Unterschriften gesammelt gegen den Bau eines Klärschlammlagers in Burgdorf.

weitere Informationen bei Facebook in der Gruppe" Bürgerbegehren Klärschlamm Burgdorf". Dort finden Sie weitere Informationen und auch eine Präsentation.