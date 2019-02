bitten um Einsicht

1 Kön 3, 11bWeil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören,12werde ich deine Bitte erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht.13Aber auch das, was du nicht erbeten hast, will ich dir geben: Reichtum und Ehre, so dass zu deinen Lebzeiten keiner unter den Königen dir gleicht.Salomo bittet um Weisheit, um anderen gerecht zu werden - nicht um eigenen Besitz. Deshalb überhäuft ihn Gott mit geistigen und materiellen Gaben …...... contemplatio …