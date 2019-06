wenn es Tote gab.

Autokameras müssen als Beweismittel zugelassen werden, gerade wenn es Tote gibt !Salzgitter(B 248) Upener Straße, eine Rasergerade ,mit oft tödlichem Ausgang!In den letzten 5 Jahren verunglückten, allein auf dem Teilstück Upener Strasse/K34(Kreuzung) , eine ca. 1,3 KM lange fast gerade Strecke, mit leichtem Bergab Stil , dabei völlig freier Sicht nach allen Seiten, trotzdem 4 Fahrzeuge , dabei kamen 4 Personen ums Leben und 5 wurde teils schwer verletzt.Ich war vor Kurzem, umgeleitet, auf dieser Strecke und konnte mir nicht erklären, warum dort ein Blitzer aufgestellt ist, seit kurzem! Direkt im Kreuzungsbereich B 248/K34!Nun; nach Recherche , weiß ich das jetzt. Hauptursache ist, insbesondere die Unaufmerksamkeit von einer fast 70jährigen , die 3 weitere Personen über 80, transportierte und die „ offenbar exemt hohe Geschwindigkeit eines ihr entgegenkommenden Mercedes , nicht erkannt und deshalb ( wohl) einfach nach links abgebogen war. Zu langsam f. d. Mercedes ! Der Mercedes krachte fast ungebremst seitlich in den Wagen der 4 Personen, alle Starben noch , ehe die Retter sie auch dem Fahrzeug bergen konnte. Der Mercedes Fahrer gab an, die sei 100 m vor ihm einfach abgebogen, sie hätten mich doch Sehen müssen, beteuert er. Nun , der Verdacht besteht, das er so schnell war( seine Tachonadel war bei 140 KM/H stehen geblieben) , das die Alten Fahrerin, auf körperlicher Schwäche heraus, dieser hohen GESCHWINDGKEIT, des Mercedes, diesen nicht wahrgenommen hatte und dem Mercedes direkt vors Auto Fuhr.Rekonstruktion:Wäre in mind. einem der Fahrzeuge ein aktives Autokamera System eingeschaltet gewesen , wüsste man nun schon längst , wer der tatsächlich Allein(?) schuldig an diesem tödlichen Unfall war. Leider hatte keiner Kameras an Bord . Gem. 140 KM/H auf dem Tacho des Mercedes und des kurzen Bremsweges ( 23 m/bei dieser Geschwindigkeit!!) , besteht der Verdacht , das dieser Mercedes Fahrer mindestens 160 KM/H dort gefahren war.Mit 160 KM /H schafft ein Fahrzeug in 2 Sec ca. 75 m, in gar 3 Sec ca. 140 m .Möglicherweise hat die langsam reagierende ältere Frau am Steuer des Todesfahrzeugs, das unterschätzt und ist auch nicht zügig abgebogen sondern „ langsam!“Mit Tempo 160 m ( wie der Verdacht besteht) hat der Mercedes Fahrer nur eine Möglichkeit den Unfall , so , zu vermeiden, wenn er, spontan, handelt , also Ausweicht und dann , „um“ ungebremst ins Gelände zu Fliegen und offenbar hat er zwar reagiert aber eben nur auf der Bremse , nicht unmittelbar ausgewichen. Ob die hohe Geschwindigkeit also allein Schuld an diesem Unfall trägt, weiß bisher Niemand, der Junge Mann am Steuer des Mercedes, der weiß es sicherlich !Ob er damit Leben kann?Nun steht Heute an dieser Stelle, auch deshalb, ein Blitzautomat und,290 m vor dieser Kreuzung(zufahrt), gilt jetzt 70 KM/H.Was nutzt das alles, wenn der Blitzer erst 30 m vor der Kreuzung aufgebaut ist? Das fragt man sich. Genau so, warum immer noch keine Autokameras , als Beweismittel und Unfall Rekonstruktion zugelassen sind.Nun, die hätten diesen Unfall nicht verhindert.Wer allein im Auto fährt, weiß wovon ich hier spreche. Oder , wurde noch nie aufs Kreuz gelegt, von einem Richter, der 50/50 urteilte!