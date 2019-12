Apokalypse ist.Ich halte dafür.Wir sind falsche Wege gegangen:Die Evolutions-Theorie ist pauschal falsch.Es GILT die Geistige Welt - und wenigerdie materielle, sinnen-fälligeDie Bibel ist in allen Punktenwahrund alles Gedeutel ist falsch.Die Menschheit als ganze ist sehr tiefzu tiefgefallenDeshalb hat die Purifikation - Reinigung - begonnen, undJesus IST bereits gekommen in der Geistigen Welt -in der Wesentlichen WeltEs gilt nur dies:Betet Betet BetetLiebt Christus Gottvater und Menschen und alles GeschaffeneDann mag Gott ein quantum Nachsicht üben ...Dafür halte ich. Amen."Ewiger Vaterum deines lieben Sohnes willenum seines sorgenvollen Leidens willenhabe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt." Amen.