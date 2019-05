Wo eine war, sind oft noch "Unzählige!"

Mäuse Sportverein noch nicht aufgelöst !



Heute Früh ging erneut eine Renn- Maus , vom RMS ( Renn-Mäuse Sportverein),



in die Lebendfalle. Diese ist noch recht Jung. Wer genau Hinschaut kann die Finger zählen.Diese Mäuse halten ihre Nahrung fast genau so fest , wie ein Mensch, wenn sie Fressen.Diese Rennmaus hat-- nun die Nr 18 --bekommen. Wie Viele noch in diesem Verein übrig sind?, keine Ahnung. Jedesfalls fing, ich mit 48 Std. Abstand, jeweils mindestens eine und setzte sie wieder in der Feldmark , weit weg, aus. So auch diese Hübsche! Vorher bekam sie noch was zu Fressen, sie wirkte ziemlich ausgehungert, weshalb sie wohl auch in die Falle tappte, So schnell wie diese Falle zuklappte, kann auch diese Ferrari Renn-Maus nicht regagieren, schneller als " Zack " machte es und sie kam nur dazu sich noch halb umzudrehen, obwohl bis zur " Tür" es nur noch 2 ,5 cm waren.