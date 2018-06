Was ist solidarische Landwirtschaft?

Die solidarische Landwirtschaft vom Gut Adolphshof aus Lehrte-Hämeler Wald gründet ein Depot in Burgdorf. Aus dem Stadtgebiet Burgdorf haben den Hof vermehrt Anfragen erreicht, so dass sich ein Kreis von Menschen gebildet hat, die nun ein Depot gründen möchten. Ein Raum, aus dem die wöchentlich vom Hof gelieferten Produkte abgeholt werden können, existiert bereits.Die solidarische Landwirtschaft vom Gut Adolphshof in Lehrte-Hämelerwald wächst kontinuierlich. Über 200 sogenannte „Mitlandwirte“ aus der Region Hannover kaufen seit 2013 als Kunden nicht mehr einzelne Produkte, sondern erwerben jährlich einen Ernteanteil und finanzieren mit einem festen monatlichen Beitrag die Kosten der Landwirtschaft. Dafür erhalten sie anteilmäßig wöchentlich die frischen und saisonalen Lebensmittel vom Hof. Sie übernehmen also Verantwortung und ermöglichen so dem Bauernhof eine stabile, vom Markt unabhängige Existenzgrundlage. Auch über das rein Wirtschaftliche hinaus profitieren beide Seiten: Die Bäuerin Sabine Adam freut sich, dass es nicht nur um Wertschöpfung, sondern auch um Wertschätzung geht. Und die Mitlandwirte wissen genau, wo und wie ihre Lebensmittel erzeugt bzw. angebaut werden.Informationen zur solidarischen Landwirtschaft finden Sie im Internet unter http://www.adolphshof.de/solawi oder können untersolawi-adolphshof@posteo.de angefordert werden.