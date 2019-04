„Renn-Maus -Willi „ , (ich berichtete), hatte wohl , vor Wochen, einen Sportverein gegründet ?

Innerhalb von 7 Tagen fing ich , mit einer Lebendfalle, 9 weiter Sprintermäuse!

Tja, langsam sollten dem Mäuse-Sportverein die Athleten ausgehen, denn innerhalb von nur 7 Tagen konnte ich , mit 2 Lebendfallen, weitere dieser Rennmäuse einfangen; Mittel zum Zweck, war jeweils ein Stück Salami.Nun, ich brachte diese Sprinter-Gruppe jeweils , lebend, in die Feldmark und setze sie dort wieder aus. Heute warten gleich 2 dran, von Gestern ein Nachwuchs Sprinter und, möglicherweise die Trainerin, doppelt so groß. Beide verschwanden gemeinsam, in gleicher Richtung dann , lebend!Meine Nachbarin und ich Hoffen nun, das der Verein nun langsam abgemeldet werden müsste, denen Renn Mäuse sollte es fast nun gar nicht mehr geben hier!Insgesamt wurden 13 Renn- Mäuse festgestellt, 2 lagen, Tot, auf der Terrasse der Nachbarin. Eine Maus, die nachts in die Falle gegangen war(Klein!) starb wohl an Unterkühlung auf meinem Teil in der Falle, denn die Nacht hatte nur 5 Grad. Und Renn- Mäuse brauchen ihre Wärme, unter der Erde.Der Rest wurde ausgesetzt.