Eine Riesen Maus..... fast schon eine Ratte!

Diese Maus ist Nr. 29 !

Diese Mutter Maus sah ich schon 3 mal in 1 Woche, doch wenn ich dann eine Falle aufgestellt hatte, war sie nie da , sondern ihre Nachkommen.Nun jetzt, ging sie hinein, in die Falle und , warum ? Ich steckte ein Stückchen Salmi an den Spieß und da konnte sie nicht wiederstehen.Ein " sehr hübsches Tier!", ich kann nun verstehen , warum manche Menschen sich eine Maus als Haustier halten.Sie ist für eine Maus reisig, Mittelbraun, wirkt gepflegt, die Unterseite ich Beigefarbig.Riesen Ohren und riesige dunkle Augen, sowie lange Barteln.