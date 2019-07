Meisengeschwister direkt vor dem Fenster zu sehen, ist einfach schön!

Seit gut 8 Tagen toben diese Drei hier herum,

ein Elternteil fütterte bis gestern noch, doch ab Heute waren sie, diese Drei, allein hier und holten sich das, was sie brauchten. Ich stelle " nur " Haferflocken in grober und in feiner Form, ihnen zur Verfügung, und das in schwebenden Töpfen , ca. 1, 2m über dem Boden, es scheint ihnen zu schmecken und sie Blühen und Gedeihen .. !, , Mittlerweile haben sie sich an diese Schaukeln gewöhnt.Lustig anzusehen, Putzig von der Gestalt, niedlich irgendwie, uns , es ist schön sie Größer und kräftiger werden und Selbstbewußt! Es ist Schön das es sie gibt!