Mäusejagd in Burgdorf, statt Entenjagd beim NDR ..

Nach der Sichtung einer „ Renn- Maus(Name Willi) begann in Burgdorf,

in einem bestimmten Ortsbereich, die Jagd auf diese überaus schnelle Maus.Kein Ferrari konnte so beschleunigen; „ Zack!“ und weg ! Doch wo eine ist, sind sicher auch mehr oder es kommen noch mehr und schon begann diese Jagd , mit Lebendfallen. Zwischenzeitlich konnte man annehmen., das Ren- Maus Willi eine Sprinterstaffel gebildet hatte, denn nach und nach kam der Nachwuchs auf die Platte und konnte sich nicht auf das Sprinten konzentrieren sondern ließ sich Ablenken per Salami in der Lebend Falle. Und Schwupp, waren innerhalb 11 Tagen 9 Mäuse gefangen. Meist Kleine. Dann trat eine Pause ein und alle glaubten der Verein sei aufgelöst. Doch am 3. Tag danach kamen , nach und nach jeweils eine Rennmaus und es wurde wieder die Falle aufgestellt und , tatsächlich, sofort war wieder eine gefangen, Am nächsten Tag noch einmal eine und erneut war wieder ein Tag Pause dazwischen, doch gestern kam eine angeschlichen und konnte der Salami in der Lebend Falle nicht wiederstehen und, Schwupp, war sie gefangen. Nun hat Burgdorf mittlerweile auf ca. 50 qm Raum 15 Mäuse gefangen.Mäuse Jagd in Burgdorf 2019. Statt Entenjagd.