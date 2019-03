Ich gehe gerne Bergwandern.........

Wenn das Trinkwasser weniger wird und dann ausgeht auf unserem Planeten

Was dann ?

Können Mensch und Tier dann ohne Wasser auskommen?



Wir erleben ja z.Zt. wie an den Polen das Eis abschmelzen und in den Bergregionen ebenfalls.Auch in den Bergen hat es bis 3.500 m schon begonnen, alles an Schnee und Eis abzuschmelzen, Wann greift das auf die Gipfellagen über 4000m zu ? Wir in Deutschland haben nur die Alpen wo solche Gipfel noch sind , doch in einigen Regionen wird auch da schon das „ Ewige „ Eis immer weniger.Zudem wird durch die Erwärmung in den Regionen oberhalb von 3,500 m die Erosion sich stetig fortsetzen. Niemand kann Heute sicher sein, das er ohne Lawinenabgang bei Hochgebirgstouren , oder gar massiver Felsstürze , überlebt , bzw. verschont bleibt.Just schon eine Bergwandertour zwischen 2000 und 3000 m kann es zu solchen Unfällen kommen und man ist Tod. Doch wer Wandern geht, denkt darüber gar nicht nach. Schaut sich auch nicht erst einmal über die Gegebenheiten um , sondern fährt hin und beginnt am Folge Tag oder 3 Tage später, die 17 Stunden Tour, mit einer Übernachtung .Weil er das vielleicht sogar gewohnt ist.An einer Stelle wo er keinerlei Probleme bisher hatte , kann, plötzlich, ein ,massiver, Felsabbruch passieren mit Hunderttausend Tonnen Felsgestein, aus einer Höhe von 500 m über einem heruntertstürzt und, ist man just genau da wo das Ganze abgeht, dann kommt man kaum noch zu einem Gebet, Zack, ist das Leben beendet.Das sowas schon mehrfach vorgekommen ist, zeigt auf, das das keine Utopie mehr ist.Nun bei einem Felssturz ist man meistens sofort tot, oft schnell!Beim Abschmelzen der Gletscher und dem Verlust an Trinkwasser, da muss man sich auf noch viele Jahrzehnte (?) einstellen. Es könnte sei, das die Heute 20 jährigen, das mit 80-90 Jahren noch Erleben.