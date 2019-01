Hecken- Liguster im Wachstumsrausch....

Nach 8 Wochen vor dem Küchenfenster eine interessante Entwicklung!

Der Liguster- Stil, den ich in eine Flasche mit Grünem Glas gestellt hatte, hat eine erstaunliche Entwicklung genommen, ich berichtete bereits... Jetzt, nach ca. 8 Wochen darin haben sich Wurzeln, Fein, Weiß, fast so wie bei Kartoffeln, gebildet. Sie sind die Grundlage, das man diesen Pflanzen-Stil, im Frühjahr, in Erde Pflanzen kann und dieser Zweig dann einen Heckenteil bildet , in 3 Jahren!