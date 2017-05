Frühblüher..

Denke, die Gärtner haben durch Bewässerung gute Arbeit geleistet.Wegen ein paar Blütenfotos hätte ich mich hier nicht hingesetzt. Die kann man überall schießen, aber was ich nicht erwartet und auch noch nie gesehen habe so lange ich in Burgdorf lebe (und das ist schon recht lange).... Ein Grauganspärchen hat es sich mit seinen 4 Sprößlingen auf unseren Teich bequem gemacht.Sie sind sehr scheu. Meine Bitte, wart Abstand und wenn ihr fotografieren wollt, benutzt ein Tele oder etwas, was die Kamera bietet.Ein paar Fotos wie gewohnt.Meine Ausrüstung: Canon 550 D EOS, Objektiv Sigma 70-300 + Converter 1,4 x