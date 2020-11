Der gesellige Haussperling .....

Herrlich zu zu schauen, wie dreist es da manchmal zu geht. Erinnert mich ein wenig an Zeiten der Schlussverkäufe an den Rammschtischen bei C & A in den 60iger Jahren......Interessant ist auch, dass momentan sich vorwiegend die "Herrlichkeit" der Spatzen an den Futterplätzen einfindet.Im Herbst und Winter sollen die Spatzen sich ja einen gemeinsamen Schlafplatz in dichtem Efeu an Hauswänden und Bäumen, dichten Hecken oder in Höhlen unter Dachvorsprüngen, suchen......