„Wieder da!“: Konzertreihe in Paulus bietet die etwas andere Musik

Burgdorf : Pauluskirche |

„Möller & König“ starten die Reihe am Sonntag, 3. Oktober / „The Churchills“ und „Mundwerk“ folgen

Nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie setzt die Pauluskirche in der Südtsadt ihre Reihe mit außergewöhnlichen Konzerten in diesem Jahr fort. Unter dem Motto „Wieder da!“ hat die Paulus-Stiftung mit „Möller & König“, der Formation „The Churchills“ und dem Vocalensemble „Mundwerk“ ambitionierte Musikerinnen und Musikern in die Südstadt eingeladen. „Die Paulus-kirche steht für Vielfalt, das spiegelt sich auch in der Musik wider“, betont Pastor Matthias Freytag. „Die ersten beiden Konzertreihen 2019 und 2020 sind so gut angekommen, dass wir nach der Corona-Pause in einem kleinere Rahmen wieder starten wollen“, ergänzt Stefan Zorn, Vorsitzender der Paulus-Stiftung. „Wir sind eben ,Wieder da!‘, wenn auch mit der nötigen Obacht: Selbstverständlich werden die am Tag der Konzerte gültigen Corona-Bestimmungen eingehalten.“Den Auftakt der Reihe „Wieder da!“ macht amdas Duo „Möller & König“. Die beiden Burgdorfer interpretieren bekannte und unbekannte Songs aus Soul, Pop sowie Singer-Songwriter-Melodien. Matthias Möller, auch Sänger der Funk- und Soulband Ele-phant Walk, und Lutz König, Leiter des Chor des Herrn K, machen seit frühester Jugend Musik. Beide haben in verschiedenen Bands gespielt und sich vor ein paar Jahren zusammengetan, um ausgewählte Lieder auf ihre Weise zu interpretieren. Darunter sind Klassiker von Carole King, Sting und den Beatles, aber auch neuere Titel von Jamie Cullum, Thirsty Merc, Ben l‘oncle Soul und vieles mehr.Nur was ihnen beiden gefällt, was sich von Anfang an gut anfühlt beim gemeinsamen Musizieren, kommt ins Programm, daher auch der Konzerttitel „Gefällt“. Wenn Möller singt, König dazu in die Tasten greift und mit zweiter Stimme einsetzt, ist zu spüren, wie sie mit Freude und Leidenschaft dabei sind. „Die Musik verbindet uns – und wir freuen uns darauf, dass uns das auch mit unseren Zuhörern gelingt“, betonen die beiden Künstler, die am 3. Oktober zum ersten Mal in der Paulus-Konzerreihe in derauftreten werden.Zwei in Paulus schon bekannte und umjubelte Formationen setzen die Konzertreihe fort. Amdie Formation „The Churchills“ um Björn Jürgensen am Schlagzeug, Rolf Gooßmann an der Gitarre und Holger Fuhry als Sänger mit ihrem neuen Pro-gramm „Both Sides Tour“ auf. Das Abschlusskonzert gibt am, das Vocalensemble „Mundwerk“ unter dem Motto „Viva la Vida“. „Das ist leicht zu merken: Sonntag, 17 Uhr? Natürlich Paulus!“, sagt Stefan Zorn. „Und das Beste zum Schluss: Bei allen Auftritten ist der Eintritt frei.“Wer einen der begrenzten Plätze reservieren möchte, sollte sich anmelden per Mail unter kg.Paulus.burgdorf@evlka.de oder während der Öffnungszeiten des Kirchenbüros dienstags, mittwochs und donnerstags von 11 bis 12.30 Uhr und mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr unter Tele-fon (05136) 6677. Derzeit gilt die Corona-Regelung 3G, die Gäste müssen daher geimpft, gene-sen oder getestet sein.