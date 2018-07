Weltberühmtes Swing-Orchester zum 50. Jubiläum zu Gast

Burgdorf : StadtHaus |

Das Pasadena Roof Orchestra ist auf Einladung des Kulturvereins Jazzfreunde Altkreis Burgdorf zum 2. Mal im Burgdorfer StadtHaus, Sorgenser Straße 31, zu Gast. Nach dem großen Erfolg 2012 sind die Jazzfreunde glücklich, dass die Band sich aus Anlass ihres 50. Geburtstages wieder entschieden hat, in Burgdorf Station zu machen. Und zwar am Sonntag, 13. Januar 2019, 17:00 Uhr.

Das in England beheimatete Swing Orchester wird stets auf seinen Welttourneen umjubelt und wurde auch von der englischen Queen eingeladen.

Nie musste sich das Orchester wirklich neu erfinden, denn das klassische Repertoire der 20er und 30er Jahre wird nirgendwo sonst auf der Welt so authentisch und geschmackvoll dargeboten. Grundlage sind knapp zweitausend Swing Arrangements, die bis 1969 eingestaubt auf einem Dachboden schlummerten und gleich einem Schatz sorgsam gehoben wurden. Noch heute liegen diese Notenblätter nahezu allabendlich auf den mit den Initialen PRO versehenen Notenständern und wurden schon vielfach von Musikerhänden gewendet. Das Pasadena Roof Orchestra hat seine Klasse bewahrt.

Das Pasadena Roof Orchestra hat die alte Zeit auf eine flotte Art ins Jetzt gerettet. Noch immer blicken elf kultiviert gekleidete Briten in die Noten von einst, ehe Bandleader Duncan Galloway vor dem Orchester stehend die alten Hits wie The Lullaby of Broadway, The Tiger Rag, Cheek to Cheek oder Puttin‘ on the Ritz anstimmt.

Ein einmaliges Show-Orchester, locker und lustig, beschwingt und zum Tanzen animierend.

Eintrittskarten (29,00) gibt es im Vorverkauf

...unter E-Mail: jazzfreunde-burgdorf@online.de

Bitte mit Adresse frühzeitig bestellen!

...oder bei den VVK-Stellen:

Burgdorf: Das Musikhaus in Burgdorf, Wallstraße 10

Lehrte: Info-Stand im E-Center, Zuckerpassage.