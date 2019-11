Weihnachtskonzert vom Akkordeonorchester Hohner-Ring Burgdorf eV.

Der Hohner-Ring Burgdorf ist traditionell auf dem Weihnachtsmarkt vertreten.

Wir freuen uns Sie wieder an unserem Glühweinstand zu begrüßen.Es wird wieder den leckeren weißen und roten Pfälzer Glühwein und alkoholfeien Punsch geben.Falls Sie noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen bekommen sie dort auch unsere CD und Konzertkarten für das Jahreskonzert.

Märzmusik ist am Sonntag den 15.3.2020 um16.00 Uhr im StadtHaus Burgdorf und im VVK kosten die Karten 9 €



Am Sonntag den 1.12.19 um 16.30 Uhr können Sie uns bereits beim Weihnachtskonzert in der St.Pankratiuskirche sehen und hören.