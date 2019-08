Üble Kommentare,...

nurweil man dessen ( Berichterstatter) Sichtweise nichtanerkennt

Wenn man Jemanden, auf Myheimat, der Berichte einstellt,persönlich nie kennen gelernt hatte, mit ihn , persönlich also nie zusammengewesen war, über eine längere Zeit und dann , zu einer Bewertung seines Charakterskommt, die beleidigend sind oder herabwürdigend oder geeignet sind , ihnLächerlich zu machen,durch Kommentare in der Öffentlichkeit, der begehteine Straftat.Das scheinen einige, hier, auf Myheimat, nicht zu Wissen! (Unkenntnisschützt nicht vor Strafe,) heißt es inder Präambel des Strafgesetzbuchs, liebe Kollegen . Ich möchte daher hier noch einmal Bitten, diese Schmäh -Kommentarezu unterlassen und da meine ich insbesondre Kurt Battermann, der oft der Anstifter war , dann Kollege Suppelt und auch KollegeBartz, der sich sowieso verbirgt hinter einer Comik- Figurenmaskerade, weil er nicht erkanntwerden will, also Anonym agiert.Beschämend, so myheimat zu nutzen!