Ist das die Kultur in Burgdorf , Herr Bürgermeister ?



Wüste Aufräumarbeiten ohne Qualität,

unében,

alte Littwas-Säule wieder aufgestellt.

Hanebüchene Vorgänge , was Stadt Burgdorf hier wieder abzieht.

Man muss sich nur mal den Kreisel ansehen, dann weiß man ,

was der Stadt dieser Stadtteil Wert ist ,

Nichts !

Ex -Hotel Schwarzer Herzog wird ausgeräumt....