Steinhuder Meer ...? Ein Übel geworden....

völlig Überlaufen,

So gut wie jeder Besucher kommt nicht mehr direkt an dieses flache Meer heran.Menschen Chaos. Eine Kaffee- Bude neben der anderen...Und " Einheimische" Meckern über , sie behindernde " Verhaltensweisen, wenn sie mal Ausweichen müssen , durch Radlern!.Jeder der irgendwo Geld her bekam, hat dort eine Kleine Villa gebaut und für Besucher des Steinhuder Meeres den Zugang gesperrt. Hanebüchene Suchen wo geht es zum Meer.Andererseits ist das Moorgebiet , vorwiegend im Süosten- Osten udn Nordosten angesiedelt, ist dort ein Fahrrad Paradies, zig KM zur Verfügung, in dichten Moorgebiet, leider ohne Blick auf das Steinhuder Meer.Überzogener, ungeregelter Tourismus.......Ein Paar Bilder vom 10.6.2019 , nach 15 Jahren mal wieder dort ! Und sehr Vieles hat sich verändert, kein einziges mal Roch es nach Räucheraal .+, etc. pp.Restaurants an Restaurants haben sich angesiedelt. unheimlich! große Flohmärkte...